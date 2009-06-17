В США пошла волна дефолтов по кредиткам

В мае в США зафиксирован резкий всплеск дефолтов по кредитным картам. В результате состояниее кредитных портфелей многих крупных банков значительно ухудшилось. Таким образом, ни банки, ни рядовые американские граждане из кризиса выходить пока не готовы, сообщает BFM..

Американцы уничтожают долги вместе с кредитками. Наихудшие новости — у Bank of America. Он объявил, что уровень дефолтов по кредитным картам, в апреле составлявший 10,47%, в мае вырос до 12,5%, то есть на пятую часть. У American Express, на который приходится примерно четверть выпуска кредитных карт в США, показатели получше: 10,4% в мае против 9,9% в апреле. Лучше всех статистика у JPMorgan Chase, но и она негативная: 8,36% в мае против 8,07% в апреле.

Если к концу года потери по «карточным» кредитам, как предсказывают эксперты, превысят 10% в среднем по стране, то убыток, который понесет банковская система США, составит порядка 70 млрд долларов. Одновременно выросла и безработица: в мае она поставила очередной рекорд — 9,4%, а концу декабря прогнозируется на уровне 10%.

Сейчас в США кредитными картами пользуются около 80% семей. При этом общая задолженность по ним составляет около триллиона долларов. Администрация США прикладывает особые усилия к тому, чтобы нормализовать ситуацию в этой области. Так, президент США Барак Обама в конце апреля провел встречу с представителями 14 крупнейших компаний—эмитентов кредитных карт, где заявил о намерении властей устранить «любые злоупотребления и проблемы», с которыми приходится сталкиваться потребителям в этом сегменте банковского бизнеса.

Вскоре после этого американские законодатели одобрили законопроект, направленный на защиту прав держателей кредитных карт. Закон, в частности, запрещает банкам повышать ставки по «пластиковым» кредитаме в течение года после открытия кредита, а также ограничивает практику применения так называемой универсальной дефолтной ставки, предусматривающей автоматическое повышение для держателя карты ставки по кредиту, если он просрочил платеж по другой карте. И если прежде банки могли прибегать к этой мере в любой момент, по своему усмотрению, то после вступления закона в силу это можно будет делать только в том случае, если держатель карты просрочил платеж минимум на 60 дней. Барак Обама уже подписал этот закон, но вводиться в действие новые правила будут постепенно, начиная с февраля следующего года.