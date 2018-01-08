Эксперт объяснил, почему до сих пор не найдена замена Гонтаревой в Нацбанке

Ситуация, когда человек возглавгляет ведомство с приставкой "и.о." стала уже в Украине "дурной модой".

Об этом во время чата для "Главреда" сказал политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Так он прокомментировал неопределенность, установившуюся касаемо назначения главы Национального банка Украины на постоянной основе.

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"А это не единственный такой пример. У нас уже целая куча исполняющих обязанности. Это уже такая дурная мода. На мой взгляд, в данном случае нет какой-то единой причины. По НБУ президент ищет, с одной стороны, лояльную себе фигуру. С другой стороны - это должна быть кандидатура, проходная для парламента. Поиски затянулись. Надеюсь, что этот вопрос все же будет решен. Это важно для переговоров с МВФ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы НБУ, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются.

В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября, однако кандидат не представлен до сих пор.

Заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил о наличии двух кандидатур на пост главы НБУ и предстоящем рассмотрении этого вопроса в четверг, 21 декабря.

В то же время, народный депутат, представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что на должность главы НБУ рассматривается только одна кандидатура - первый замглавы НБУ Яков Смолий.