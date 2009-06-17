Инфляция в еврозоне в мае была нулевой

Потребительские цены в еврозоне не изменились в мае по сравнению с тем же месяцем 2008 года, сообщило finance.ua со ссылкой на агентство Bloomberg со ссылкой на окончательные данные Статистического управления Европейского Союза. Нулевая инфляция в регионе зафиксирована впервые с 1996 года.

Опубликованные данные совпали с предварительными, а также с прогнозом аналитиков.

В апреле годовая инфляция составила 0,6%.

Замедлению инфляции в еврозоне способствовало снижение цен на энергоносители по сравнению с уровнем прошлого года, а также сокращение цен производителями на фоне сокращения спроса.

Европейские компании урезают расходы и увольняют сотрудников, стремясь выжить в условиях рецессии, отмечают эксперты.

"Мы наблюдаем спад деловой активности в регионе, и ухудшение ситуации на рынке труда будет все более негативно сказываться на уровне потребительских расходов, способствуя падению цен, - отмечает экономист Dresdner Kleinwort во Франкфурте-на-Майне Райнер Гюнтерманн. - Инфляция, возможно, достигнет минимальных уровней в ближайшие два-три месяца, после чего вернется к позитивной динамике во второй половине этого года".

Потребительские цены увеличились в мае на 0,1% относительно апрельского уровня, тогда как эксперты не ожидали их изменения.

Европейский центральный банк 3 июня понизил прогноз инфляции на этот год до 0,3% с 0,4%. В 2010 году рост этого показателя может ускориться в среднем до 1%, ожидаются в ЦБ.