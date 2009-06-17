Кабмин намерен реорганизовать Госказначейство

Кабинет министров Украины сегодня на заседании намерен принять решение о реорганизации Государственного казначейства.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила председатель Государственного казначейства Украины Татьяна СЛЮЗ.

«В настоящее время Государственное казначейство имеет статус правительственного органа. Но в связи с тем, что функции Госказначейства за последний год расширились – мы стали работать не только с бюджетом, но и субъектами хозяйствования, а также обслуживать систему электронных платежей Нацбанка, мы предлагаем повысить статус Госказначейства до уровня центрального органа», - сказала Т.СЛЮЗ.

По словам председателя Госказначейства, на следующем этапе реорганизации этого органа планируется расширить его функции. В то же время Т.СЛЮЗ не уточнила, о каких дополнительных функциях и полномочиях идет речь.

Т.СЛЮЗ добавила, что реорганизацию инициировало Государственное казначейство.