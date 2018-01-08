В Украине снизился уровень бедности

Уровень бедности в Украине в 2017 году, по данным Киевского международного института социологии, снизился до 12% с 17% в 2016 году.

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Об этом ZN.UA сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожа.

По ее словам, с 1994-го по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Самой тяжелой ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Потом ситуация улучшалась, и за 10 лет — до 2008-го — уровень бедности снизился до 11%.

"И это одно из немногих, но важных достижений Украины за эти годы, — подчеркивает социолог. — В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности возрос до 21%, но потом ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое — до 17%. Но на протяжении последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%".

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 38,3%, а по сравнению с прошлым месяцем выросла на 0,4% - до 7479 грн.

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза – до 3200 грн.