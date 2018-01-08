В Венесуэле выпустят первые 100 миллионов нефтяной криптовалюты Petro

В Венесуэле выпустят первую партию национальной криптовалюты, которая будет подкреплена нефтью. Первые сто миллионов Petro приказал выпустить президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Я заказал выпуск 100 миллионов Petros, которая базируется на национальном богатстве. Каждый Petro будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти", - сказал Мадуро, передает The Cointelegraph.

Первое совещание майнеров новой криптовалюты Petro состоится 14 января вместе с официальной публикацией решения. Мадуро ранее обещал, что Венесуэла создаст собственную криптовалюту, которая будет поддерживаться запасами нефти.

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Отмечается, что из-за гиперинфляции и сложного экономического кризиса жители Венесуэлы потеряли доверие к боливару - национальной валюте. Зато все больше людей начали пользоваться майнингом биткоинов для заработка. В стране случилась, как это называют эксперты, "биткоинизация".

Известно, что в Зимбабве также широко распространен майнинг криптовалют из-за серьезной экономической нестабильности.