Межбанк: торги по доллару открылись ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,6260/7,6485 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2447/57, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6010/10,6280. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3918/20 (вторник - 1,3866/68).

Во вторник Нацбанк продавал доллары по курсу 7,6300.