Минфин предлагает увеличить резервный фонд госбюджета

Министерство финансов Украины предлагает увеличить резервный фонд государственного бюджета на 300 млн. грн. - с 448 до 748 млн. гривен.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Сегодня на заседании правительства планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год. Мы предлагаем увеличить Резервный фонд на 300 млн. грн.», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО на внеочередном заседании правительства 13 июня поручила Минфину подготовить до 17 июня законопроект о внесении изменений в госбюджет-2009, который предусматривает увеличение резервного фонда.

По ее словам, это нужно для выделения средств на преодоление последствий июньской стихии в ряде областей.

«Я прошу сформировать протокольное поручение, и на всю сумму, которую необходимо выделить на преодоление последствий стихийных явлений в Волынской области, а, кроме того, у нас есть убытки и в Ривненской, и в Закарпатской, и во Львовской, я прошу всю сумму просчитать к среде (17 июня – УНИАН), и в среду на эту общую сумму выделить деньги дополнительными изменениями в бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что бюджет резервного фонда будет увеличен ровно на столько, на сколько будет нужно средств для ликвидации последствий сильных дождей и ураганов.