УКБС: при рефинансировании банков есть недостатки

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский Союз» (УКБС) обращает внимание Национального банка Украины (НБУ) на имеющиеся значительные недостатки в процедуре получения коммерческими банками средств рефинансирования.

Об этом говорится в обращении УКБС к НБУ от 16 июня, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, УКБС обращает внимание НБУ на отсутствие четких требований относительно формирования залога по кредитам Нацбанка, что затягивает процедуру оформления кредитных договоров на неопределенный срок и создает неоправданные трудности в получении банками выделенных на рефинансирование средств.

Также Ассоциация отмечает, что на сегодня нет единого порядка реализации принятых правлением НБУ решений на уровне структурных подразделений Нацбанка, что создает массу проблем, связанных с неоднозначной трактовкой постановлений регулятора. При этом ситуация усложняется еще и тем, что в разных подразделениях территориальных управлений НБУ отсутствует единый подход к пониманию и решению проблемных вопросов рефинансирования.

Кроме того УКБС отмечает влияние субъективных факторов на процедуру оформления залога - многочисленные случаи неаргументированного отказа в принятии в залог имущественных прав по ряду кредитных договоров со стороны руководства территориальных управлений НБУ, несмотря на полное соответствие кредитных дел требованиям Нацбанка.

В УКБС считают, что указанные выше обстоятельства приводят не только к затягиванию решения вопроса, но и к неоправданным убыткам банков, связанным с оформлением документов, а также к невыполнению решений правления НБУ относительно выделения банкам кредитов рефинансирования и создают почву для злоупотреблений на местах.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский кредитно-банковский Союз» создана в начале 1994 года с целью содействия стабильному развитию и деятельности банковской системы страны.