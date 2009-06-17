ЕБРР инвестирует в «Мегабанк» 20 млн. евро.

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 16 июня утвердил проект инвестиции в акционерный капитал и предоставления долгосрочного кредита ОАО "Мегабанк" (Харьков).

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

Финансирование со стороны ЕБРР будет осуществляться путем прямой инвестиции в акционерный капитал банка и предоставления долгосрочного кредита. Общая сумма проекта - до 20 млн. евро.

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» основано в 1990 году в Харькове.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составляли 3 млрд. 28 млн. 640 тыс. грн., обязательства – 2 млрд. 694 млн. 905 тыс. грн., собственный капитал – 333 млн. 735 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 28 апреля 2009 года составлял 350 млн. грн.

По данным «Мегабанка», на 1 апреля 2009 г. его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 65,8445%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 49,9%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 65,0537%.

Чистая прибыль банка по итогам января-марта 2009 года составила 699 тыс. грн., по итогам 2008 года - 21,9 млн. грн.