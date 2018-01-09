Украина ежегодно тратит 4% ВВП на обслуживание госдолга - эксперт

Украина ежегодно тратит 4% валового внутреннего продукта (ВВП) на обслуживание государственного долга, суммарный размер которого достигает 80% ВВП. Об этом сообщил заместитель главы стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Павел Кухта на своей странице в Facebook.

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"Сейчас уровень государственного и гарантированного государством долга в Украине составляет около 80% от ВВП... Расходы на обслуживание государственного долга уже составляют около 4% от ВВП", - написал Кухта.

По его словам, безопасным для развивающихся стран является уровень государственного долга на уровне 40% ВВП, а ограничение для вступления в Евросоюз допускают максимум 60% отношения госдолга к ВВП.

Эксперт подчеркнул, что более 40% затрат на обслуживание украинского госдолга направляется официальным кредиторам, включая международные организации и страны. Валютная составляющая достигает 70% госдолга. При этом средняя стоимость внутреннего государственного долга в портфеле Министерства финансов составляет около 12% в год, внешнего коммерческого - около 7%, а внешнего официального - менее 2%.

"Если мы хотим системно решать долговую проблему, то в какой-то момент должны подумать об ускорении фискальной консолидации и переходе к бездефицитному бюджету", - отметил Кухта.

Как сообщал УНИАН, государственный долг Украины по состоянию на 31 октября 2017 года составлял 76,29 миллиарда долларов США.

Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2018 год, предельный объем дефицита госбюджета предусматривается в размере 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП. Предельный объем госдолга установлен в размере 1999,3 миллиарда гривень, что составляет 60% ВВП.