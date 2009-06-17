На межбанке к 12:00 доллар вырос до 7,65/7,65 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6260/7,6485, к 12:00 цены выросли до 7,6510/7,6555 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2447/0,2457, к 12:00 сузился спрэд - 0,2448/0,2456. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 31,1675 (-0,0725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3918/1,3920, а к 12:00 упали до 1,3870/1,3872.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6010/10,6280, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6025/10,6205.