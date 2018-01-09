Мессенджер Telegram запустит собственную криптовалюту - СМИ

Создатели мессенджера Telegram начали разработку собственной криптовалюти, которая будет называться Gram, сообщает издание TechCrunch.

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Новая платформа, которая будет называться Open Network Telegram, прежде всего, позволит осуществлять платежи внутри Telegram. В качестве средств взаиморасчета будет использоваться собственная криптовалюта Gram и фиатные валюты.

"Идея Дурова заключается в том, чтобы запустить совершенно новый блокчейн, используя 180 миллионов пользователей Telegram как ракетное топливо", - отмечает издание.

По словам собеседников издания, запуск платформы будет осуществлено за счет проведения первичного размещения токенов (ICO), которое может стать одним из крупнейших в мире.

На первом этапе Дуров рассчитывает привлечь 500 миллионов долларов от инвестфондов и крупных компаний, пишет TechCrunch. Среди них есть Mail.ru Group.

Потом Telegram начнет принимать средства от частных инвесторов. В итоге общая стоимость токенов может составлять от 3 миллиардов до 5 миллиардов долларов.