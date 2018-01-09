Вице-премьер уверен, что соцстандарты будут расти быстрее инфляции

Рост социальных стандартов в 2018 году превысит инфляцию, которая прогнозируется правительством на уровне 9%. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова вице-премьера Павла Розенко.

Читайте такжеГройсман: повышение соцстандартов должно зависеть не от печатного станка, а от роста экономики

"Для нас главное - обеспечить, чтобы уровень социальных стандартов, прежде всего зарплат и пенсий, рос более высокими темпами, чем инфляция. Это наша принципиальная позиция, это является одним из приоритетов, в том числе бюджета-2018", - сказал вице-премьер.

По его словам, в 2017 году рост реальной заработной платы составил 20%, что позволило, в том числе, повысить доходы Пенсионного фонда и увеличить пенсионное обеспечение.

"Так же мы будем действовать и в 2018 году: есть прогнозируемые параметры государственного бюджета, есть прогнозируемый рост соцстандартов, но как только мы увидим, что экономика растет энергичнее, что у нас появляется дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда и государственном бюджете, мы безусловно эти дополнительные средства сразу направим на повышение зарплат и пенсий", - отметил Розенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

По данным Госстата, средняя зарплата в ноябре 2017 года составила 7479 гривень, увеличившись на 38,3% по сравнению с ноябрем 2016 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что средняя заработная плата в Украине в среднесрочной перспективе составит 10 тысяч гривень.