Страны БРИК догоняют G7

В Екатеринбурге 16 мая прошел первый официальный саммит группы БРИК, в которую входят четыре страны, демонстрировавшие в новом веке наиболее впечатляющие темпы экономического роста: Бразилия, Россия, Индия и Китай. По итогам саммита президент России Дмитрий Медведев заявил, что это событие должно создать условия для более справедливого мироустройства, передает РИА Новости.

Президент России от имени всех участников саммита БРИК сообщил, что лидеры Бразилии, России, Индии и Китая особое внимание уделили финансово-экономической ситуации в мире. Лидеры стран БРИК дали поручения своим министрам финансов и главам центробанков провести встречи и выработать скоординированные позиции по финансово-экономическим вопросам сотрудничества Бразилии, России, Индии и Китая.

На страны БРИК сейчас приходится 15% всей мировой экономики и 42% валютных резервов во всем мире. Это существенные аргументы, которые позволяют Бразилии, России, Индии и Китаю всерьез вмешиваться в международную экономическую и финансовую политику.

По многим прогнозам, именно благодаря растущим экономикам будет преодолен нынешний мировой экономический кризис, и таким образом они спасут богатые страны. Как сказал на прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме гендиректор Citigroup Викрам Пандит, Китай, Индия и Россия станут мотором мирового роста на долгое время.

Но с другой стороны существует мнение, что новые растущие рынки приведут к разделению надвое всей мировой экономики. Согласно этой теории, растущие экономики могут процветать, в то время как в развитых странах происходит кризис.

По большинству прогнозов, ВВП Китая и Индии в 2009 году должны существенно вырасти, примерно на 6% и 4% соответственно, в то время как страны «большой семерки» будут находиться в рецессии.

Сегодняшние крупнейшие растущие рынки – Китай и Индия – не зависят всецело от экспорта в развитые страны, а самостоятельно развиваются благодаря постоянно увеличивающемуся внутреннему спросу.

Вопрос о необходимом реформировании нынешней мировой валютной системы стал ключевым в преддверии саммита БРИК. Из всех стран этой группы поступали различные предложения о том, как снизить роль слабеющего, на первый взгляд, доллара в международной торговле и финансах.

Предлагалось увеличить роль в мировых финансах специальных прав заимствования (SDR), выпускаемых МВФ; шире использовать региональные резервные валюты и их комбинации; переходить в двухсторонних расчетах на собственные валюты.

Действительно, к этому, вроде бы, сложились все предпосылки. Бразильский реал в прошлом месяце вырос более чем на 11%, российский рубль укрепился на 6,9%, индийская рупия – на 6,4%. Китай с началом кризиса вновь стал искусственно занижать курс юаня, но с июля 2005 года по июль 2008, когда правительство Поднебесной либерализовало его курс, он вырос на 21%.

Однако ближе к саммиту БРИК все его участники вновь вспомнили, что большую часть своих валютных резервов они хранят в долларовых активах, и не заинтересованы в их обесценении. Так, по данным за март, Китай обладает государственными облигациями США на $767,9 млрд, Бразилия – на сумму $126,6 млрд, Россия – на $138,4 млрд.

В прошлом месяце четыре страны БРИК увеличили свои международные резервы более чем на $60 млрд, скупая доллары и поддерживая таким образом американскую валюту. Растущим экономикам невыгодно удорожание собственных валют по отношению к доллару, так это негативно сказывается на их экспорте.

Одни только США представляют собой экспортный рынок емкостью $2,5 трлн. От экспорта в Соединенные Штаты из всех стран БРИК больше всего зависит Китай. В 2008 году экспорт из Поднебесной в США вырос до $337,7 млрд по сравнению с $321,4 млрд в 2007-м.

Главный экономист банка Goldman Sachs Джим O’Нилл, который впервые в 2001 году ввел в оборот термин БРИК, с каждым своим прогнозом приближает время, когда его участники превзойдут по совокупному ВВП наиболее развитые на данный момент страны «большой восьмерки». По его последнему предсказанию, это произойдет к 2027 году (менее чем через 20 лет). Тогда же, предсказывает O’Нилл, экономика Китая превзойдет по объему американскую.

В то же время между странами БРИК существуют серьезные отличия. Как уже говорилось, Китай и Индия даже в 2009-м кризисном году продемонстрируют уверенный экономический рост. Бразилии же предрекают стагнацию – падение ВВП примерно на 1%, а российскую экономику может ожидать глубокое падение – более 6%.

К странам БРИК по своей экономической мощи вскоре могут прибавиться другие стремительно растущие рынки. Так, в банке Morgan Stanley считают, что вскоре с той же Индией будет сопоставима Индонезия, уже сейчас крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии. В этом году ВВП Индонезии может вырасти на 4%, а с 2011 ускориться до 7%.