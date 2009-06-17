Банк Англии решил не менять политику в июне

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии единодушно проголосовал за удержание ключевой ставки на рекордно низком уровне 0,5 процента годовых и сохранение программы выкупа активов в объеме 125 миллиардов фунтов, сообщает Рейтер..

Из протокола заседания Комитета от 3-4 июня следует, что никто из его членов не предлагал ни расширить программу вливания средств в экономику, ни сократить ее.

Регуляторы решили не менять среднесрочный экономический прогноз, сделанный в мае, несмотря на то, что за месяц появился ряд воодушевляющих новостей, которые могли бы укрепить доверие.

"В целом вероятность длительного резкого сокращения производства в ближайшее время несколько снизился, - сказано в протоколе. - Однако нет причин делать выводы о том, что среднесрочный прогноз экономики и, следовательно, инфляции, существенно изменились с тех пор как был завершен Доклад об инфляции".

Протокол вряд ли вызовет споры о том, нужно ли Центробанку предпринимать больше действий для вывода Великобритании из рецессии.

Многие регуляторы считают, что еще слишком рано говорить об улучшении состояния экономики, а прогноз не станет более определенным до конца года.

Банк Англии обеспокоен тем, что дома и за рубежом сохраняются значительные риски, особенно для прогноза объема кредитных ресурсов, который остается недостаточным.

"Даже если события в течение месяца были позитивными, укрепление доверия, проявившееся в ряде индикаторов финансового рынка и ряде исследований потребительских и корпоративных секторов, остается хрупким", - говорится в протоколе.

Комитет отметил, что уже приобрел активы на сумму чуть менее 80 миллиардов фунтов и что для того, чтобы завершить программу выкупа активов в объеме 125 миллиардов фунтов потребуется еще два месяца.