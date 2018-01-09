Богатых украинцев могут обязать ежегодно подавать декларацию

Министерство финансов Украины предлагает определить критерии, по которым физические лица будут считаться состоятельными, и обязать таких физлиц ежегодно подавать налоговую декларацию.

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Об этом говорится в разработанном Минфином законопроекте.

Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести граждан, которые являются владельцами крупных налогоплательщиков, которые прямо или косвенно владеют 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего доход за предыдущий налоговый (отчетный) год в размере 10 и более миллионов евро. Также, в соответствии с критериями министерства, зажиточными предлагается считать граждан, общий годовой налогооблагаемый доход которых за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

Министерство предлагает установить повышенный уровень ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций.

Как сообщал УНИАН, в ходе декларационной компании 2017 года о своих доходах за 2016 год отчитались 513 тыс. украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 млрд грн, что на 4% превышает показатель предыдущего года. Обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 млрд грн, по военному сбору – 226,5 млн грн.