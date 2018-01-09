Британский банковский гигант улучшил прогноз по росту мировой экономики

Британский банковский гигант Barclays улучшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП в текущем году до 4,1%, а в 2019 году - до 3,9%, сообщает Прайм.

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В ноябре 2017 года банк прогнозировал рост мирового ВВП в 2018 году на 4%, а в 2019 году - на 3,8%.

"Новый год начался с радостной ноты: мировой экономический рост остается устойчивым, цены на сырьевые товары растут, ситуация на рынке труда улучшается, а тенденция снижения инфляции по-прежнему сохраняется", - сообщается в документе.

В то же время Barclays сохранил прогноз по совокупному росту ВВП развивающихся стран - в 2018 году на 5,3%, в 2019 году - на 5,2%. Прогноз по развитым экономикам был улучшен: в текущем году рост ожидается на уровне 2,3% против ожидавшихся ранее 2,1%, а в 2019 году на уровне 2% против предыдущей оценки в 1,8%.

Темпы роста ВВП США по итогам текущего года, согласно прогнозу, составят 2,7%, а в 2019 году замедлятся до 2,3%. Ранее банк ожидал рост в 2018 году на уровне 2,3%, а в 2019 году - 1,9%. Рост экономики стран еврозоны в 2018 году по-прежнему прогнозируется в 2,2%, а в 2019 году - 2%. Прогноз на 2018-2019 годы по темпам роста экономики Великобритании также сохранен, годовой рост ВВП ожидается на уровне 1,3%.

Barclays также не изменил прогноз роста ВВП Китая - в 2018 году на уровне 6,4%, в 2019 году - 6,2%. Темпы роста экономики Японии в текущем году ожидаются на уровне 1,7% против предыдущей оценки в 1,6%, а в 2019 году - на уровне 1,1% против ноябрьского прогноза в 1,2%.