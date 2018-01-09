МЭРТ направит 2,3 миллиарда гривень на развитие оборонной промышленности

Министерство экономического развития и торговли в 2018 году направит 2,34 млрд грн на реализацию программ развития оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующее финансирование предусмотрено государственным бюджетом Украины на 2018 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В частности, на разработку и внедрение новых технологий в оборонном комплексе, увеличение производственных мощностей и реформирование сектора предусмотрено 1,95 млрд грн из общего фонда госбюджета и 0,39 млрд грн - из специального фонда.

Читайте такжеГосбюджет-2017 перевыполнен по доходам на 21 миллиард гривеньКак сообщал УНИАН, бюджет Министерства обороны в 2018 году составляет 86 млрд грн. Минэкономразвития с 2016 года выполняет функции государственного заказчика в сфере развития производственных мощностей оборонного комплекса.