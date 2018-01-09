Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц - решение суда по делу "Укртелекома"

Владельцу компании "СКМ" украинскому олигарху Ринату Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц.

Об этом идет речь в решении окружного суда г. Никосии (Кипр) о замораживании активов Ахметова по делу "Укртелекома". Текст судебного решения оказался в распоряжении "Цензор.НЕТ".

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В частности, в судебном решении отмечается, что ответчики могут "использовать и распоряжаться денежной суммой в 20 тыс. евро ежемесячно для покрытия собственных судебных расходов".

Ранее сообщалось, что Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома".

Решение суда в отношении Ахметова и девяти других лиц было принято 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко.

В Raga утверждают, что продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов в 2013 году, он заплатил 100 млн долларов, и больше средств компания от него не получила.