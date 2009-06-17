Кабмин создаст банк содействия развитию на базе УБРР

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение создать в Украине банк содействия развитию на базе Украинского банка реконструкции и развития (УБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, вопрос об объеме капитала банка будет решен позднее.

«Приняли решение о создании банка, а порядок капитализации будет определен дополнительно», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Справка УНИАН. ОАО «Украинский банк реконструкции и развития» (Киев) получило банковскую лицензию 14 октября 2004 года.

На 1 апреля 2009 года активы банка составляли 106,420 млн. грн., обязательства – 34,965 млн. грн., собственный капитал – 71,456 млн. грн., уставный капитал – 72 млн. грн.

По итогам первого квартала т.г. банк получил прибыль 0,139 млн. грн., тогда как в 2008 году убыток банка составил 1,362 млн. грн.

Основным акционером ОАО «Украинский банк реконструкции и развития» является Украинская государственная инновационная компания – 99,99%.