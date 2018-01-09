Валютные качели: в Украине после праздников дорожают доллар и евро

Во вторник, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,24/28,28 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 5 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,66/33,70 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4875/0,4888 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,2032 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 402 сделки на сумму 239,94 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,14/28,17 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 33,59/33,62 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4920/0,4932 грн/рубль.