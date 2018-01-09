Базовая инфляция в Украине по итогам года составила 9,5%

Базовая инфляция в Украине в декабре 2017 года в годовом выражении к декабрю 2016 года составила 9,5%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем (ноябрем) базовая инфляция в декабре замедлилась до 0,8% с 1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году.