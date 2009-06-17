Эксперт: коллекторы получили 6 млрд. грн.

Коллекторские компании в 2008 году получили за свои услуги 6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такую цифру озвучил на пресс-конференции в Ивано-Франковске основатель антиколлекторной компании «Ваша Надежда», председатель координационного совета антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша Надежда» Федор ОЛЕКСЮК.

По его словам, коллекторы в 2008 году «вернули» банкам кредиты на сумму 30 млрд. гривен. А если учесть то, что за свои услуги они берут в среднем 20%, то они за это получили 6 млрд. гривен.

Ф. ОЛЕКСЮК убежден, что деятельность коллекторских компаний является «одним из методов отката денег из банковской системы».

По его мнению, коллекторские компании не контролируются государством и зарегистрированы они, как правило, в офшорных зонах в форме частных предприятий.

«Это игра в одни ворота», - добавил Ф.ОЛЕКСЮК.