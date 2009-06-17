Межбанк: доллар незначительно снизился

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6260/7,6485, к 12:00 цены выросли до 7,6510/7,6555. К закрытию ценовые уровни снизились - 7,6435/7,6505 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,6300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2447/0,2457, к 12:00 сузился спрэд - 0,2448/0,2456. К закрытию торгов цены упали до 0,2443/0,2451. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2325 (-0,0075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3918/1,2920, а к 16:00 упали до 1,3880/1,3882. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6010/10,6280, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,6025/10,6205. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,5780/10,5965.