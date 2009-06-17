ЕБРР одобрил проект финансирования «Тройки Диалог»

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 16 июня одобрил проект предоставления рабочего капитала группе компаний «Тройка Диалог», ведущему российскому инвестиционному банку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы.

Пятилетний заем будет осуществлен в рамках антикризисной программы ЕБРР.

«Подписание договора о кредите на сумму до 150 млн. долл. ожидается в течение ближайших недель», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, данная сделка укрепит ресурсную базу «Тройки Диалог» как независимого игрока на инвестиционном рынке и усилит возможности компании в предоставлении дополнительной ликвидности на российском рынке акций и облигаций, где «Тройка Диалог» традиционно играет ключевую роль.

В результате сделки общая сумма займов, предоставленных ЕБРР российской банковской отрасли в форме субординированных и иных кредитов за период с сентября 2008 года, когда Россия начала испытывать сложности на кредитных рынках и с ликвидностью, возрастет до 500 млн. долл.

Условия кредита предусматривают единовременное погашение по окончании его

срока. Финансирование, направленное на поддержку торговой и брокерской деятельности Тройки Диалог, будет предоставлено двумя отдельными траншами.

В марте этого года южноафриканский Standard Bank и «Тройка Диалог» объявили о создании стратегического партнерства, в рамках которого Standard Bank получит 33% акций «Тройки Диалог». Эта стратегическая инвестиция и кредитные средства ЕБРР повысят финансовый капитал группы "Тройка Диалог", а также окажут поддержку частным инвесторам и помогут снизить зависимость от краткосрочного финансирования.

Справка УНИАН. Деятельность ЕБРР направлена на развитие рыночной экономики в странах Центральной Европы и Центральной Азии. В состав акционеров банка входит 61 государство и две межправительственные организации.

«Тройка Диалог» – ведущая независимая инвестиционная компания, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы «Тройка Диалог» представлена в 24 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы. Среди клиентов "Тройки Диалог" – ведущие российские и международные компании, финансовые институты, государственные учреждения, а также состоятельные частные лица.