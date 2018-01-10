Глава JPMorgan сожалеет, что назвал биткоин аферой

Главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон выразил сожаление, что несколько месяцев назад назвал биткоин мошенничеством.

Об этом он сказал в интервью Fox Business.

По словам Даймона, он понимает, что сейчас многие относятся к биткоину «как к чему-то весьма значимому», но у него самого другое мнение.

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При этом глава JPMorgan отметил, что по-прежнему совершенно не заинтересован в криптовалюте.

Как сообщал УНИАН, главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон считает, что «нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха. Это хорошо не закончится… Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти признают проблему… Биткоин может стоить хоть 20 тысяч долларов, когда это случится, но проблема, в конечном итоге, все же назреет. Это – мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел».