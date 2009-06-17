Очередная миссия МВФ прибудет в Украину 24 июня
17:16, 17 июня 2009Финансы
0
В июле будет третий транш – 3,8 млрд долл.
Очередная миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 24 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи с министрами иностранных дел Германии и Польши Франком-Вальтером ШТАЙМАЙЕРОМ и Радославом СИКОРСКИМ.
«24 июня прибывает миссия МВФ в Украину для того, чтобы продолжить диалог, еще раз пересмотреть годовую программу, и мы рассчитываем в конце июля получить третий транш – 3,8 млрд. долл.», - сказала она.
Премьер считает успешным сотрудничество Украины с МВФ.
Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что годовая программа сотрудничества с МВФ уже корректировалась один раз перед выделением Украине второго транша кредита.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter