Резервный фонд бюджета будет увеличен

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект об увеличении резервного фонда государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она не уточнила размер увеличения фонда, подчеркнув, что объем этой суммы будет зависеть от окончательной суммы убытков, нанесенных стихией в западных областях Украины на прошлой неделе.

Кроме того, она сообщила, что в резервном фонде также планируется предусмотреть дополнительные расходы на Чернобыльскую атомную станцию.

«Резервный фонд будет увеличен ровно на ту сумму, которая нужна сегодня для того, чтобы преодолеть последствия стихийного бедствия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня и. о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что Министерство финансов предлагает увеличить резервный фонд государственного бюджета на 300 млн. грн.

Напомним, Ю.ТИМОШЕНКО на внеочередном заседании правительства 13 июня поручила Минфину подготовить до 17 июня законопроект о внесении изменений в госбюджет-2009, который предусматривает увеличение резервного фонда.

По ее словам, это нужно для выделения средств на преодоление последствий июньской стихии в ряде областей.