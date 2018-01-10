Почем валюта в Украине 10 января: официальный курс гривни от Нацбанка
08:50, 10 января 2018Финансы
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Официальный курс НБУ на 10 января: 100 USD – 2820.3244 грн; 100 EUR – 3365.2111 грн; 10 RUR – 4.9439 грн.
В Украине дешевеет гривня / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2820.3244 (9 января – 2820.3329)
100 EUR – 3365.2111 (9 января – 3397.0910)
10 RUR – 4.9439 (9 января – 4.8964)
Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,24/28,28 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,66/33,70 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4875/0,4888 грн/рубль.
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