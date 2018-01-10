НБУ оставил без изменений разделение банков на три группы (список)

Национальный банк Украины оставил без изменений критерии распределения банков на группы на 2018 год и сохранил 3 группы банков.

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Как сообщается на сайте НБУ, в группу банков с государственной долей вошли 5 финучреждений: «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», и «Расчетный центр».

Во второй группе представлены 23 банка иностранных банковских групп: «Проминвестбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Кредобанк», «БТА Банк», «УкрСиббанк», «Идея Банк», «Правэкс-банк», «Креди Агриколь Банк», «Пиреус Банк МКБ», «Альфа-Банк», «ИНГ Банк Украина», «ОТП Банк», «Ситибанк», «ПроКредит Банк», «Сбербанк», «БМ Банк», «Форвард», «Кредит Европа Банк», «Дойче Банк ДБУ», «СЕБ Корпоративный банк», «Кредитвест Банк»,.

Оставшиеся 54 банка НБУ объединил в группу банков с частным капиталом.

"Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Национальный банк Украины изменил критерии распределения банков, и количество групп банков сократилось с четырех до трех.

Ранее критериями распределения на группы были размеры активов банков.