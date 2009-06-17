Луценко: нужно усилить контроль за банкирами

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает подчиненных повысить контроль за привлечением к ответственности банкиров, которые не обеспечивают охрану своих банков, несмотря на получение протестов и представлений от правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время совещания с руководителями региональных подразделений органов внутренних дел.

По словам министра, в этом году на предмет обеспечения охраной было обследовано 7 тыс. банковских учреждений в Украине, что составляет одну треть их общего количества, и внесено почти 3 тыс. протестов и представлений, «на которые практически никто из руководства банков не отреагировал».

«Банкиры ничего не хотят сделать для улучшения охраны банковских учреждений», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что 23 банка отказались от охранных услуг милиции.

Вместе с тем министр обязал подчиненных тщательным образом отрабатывать раскрытие преступлений, связанных с ограблением финансовых учреждений.