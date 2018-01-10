Всемирный банк: экономика Украины в этом году вырастет на 3,5%

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2018-2020 году на уровне 3,5-4%, как и прогнозировал ранее – в июне 2017 года.

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Как говорится в отчете банка для мировой экономики на сайте организации, в 2018 году рост реального ВВП Украины составит 3,5%, в 2019 и 2020 году – по 4%.

Рост экономики Украины в 2017 году Всемирный банк оценил в 2%.

«Геополитическая напряженность в Украине, усиление санкций против России или обострение отношений с Европейским Союзом могут сдерживать международных инвесторов и негативно отразиться на темпах экономического роста в регионе», - отметили во Всемирном банке.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении замедлился до 2,1% после роста в аналогичном измерении во втором квартале на 2,3% и в первом квартале - на 2,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,2%, Всемирный банк – на 3,5%.

В Кабинете министров Украины ожидают роста экономики в 2018 году на 3%, в Национальном банке – на 3,2%.

Опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют ускорение роста ВВП Украины в 2018 году до 3%.