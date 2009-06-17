IFC может профинансировать один из региональных банков Украины

Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) 22 июня т.г. рассмотрит вопрос финансирования одного из региональных банков Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава представительства IFC в Украине Елена ВОЛОШИНА.

«Речь идет о предоставлении финансирования в виде капитала второго уровня, а также кредитного финансирования. То есть, часть пойдет в капитал, часть – в кредит. Совет директоров рассмотрит этот вопрос 22 июня», - сказала она.

Е.ВОЛОШИНА отметила, что пока рассматривается один небольшой банк с серьезным присутствием в регионе. При этом она добавила, что корпорация не планирует входить в капитал банка.

Глава представительства IFC в Украине также сообщила, что корпорация намерена в течение нескольких месяцев определиться с новыми проектами в плане торгового финансирования. «В ближайшее время в этом секторе появится еще несколько клиентов», - добавила она.

Е.ВОЛОШИНА уточнила, что пока клиентом корпорации в этом секторе является «Райффайзен Банк Аваль». Она не уточнила объемов инвестиций IFC в Украину в этом году, добавив, что они не будут такими значительными как в 2008 году.

Справка УНИАН. Корпорация IFC, которая является членом Группы Всемирного банка, создает возможности для выхода из бедности и улучшения условий жизни людей во всех регионах мира. IFC способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя частный капитал и оказывая консультативные услуги и услуги по снижению рисков компаниям и правительствам.

За 2008 финансовый год IFC инвестировала 16,2 млрд. долл., что на 34% превышает показатель 2007 года.