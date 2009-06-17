Ющенко: курсообразование происходит на рыночных принципах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует переход на рыночные принципы курсообразования в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе совместного заседания при участии руководства Национального банка Украины и коммерческих банков.

«Сегодня курсообразование в Украине происходит исключительно на рыночных принципах. Нам удалось в условиях кризиса перейти к новому режиму курсообразования, сблизить наличный и межбанковский курс», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что в последние 3,5 месяца курс национальной валюты является стабильным и Нацбанк в последние 2-3 недели проводил выкуп избыточного предложения валюты в объеме 160-170 млн. долл.

"Кроме стабилизации курса наблюдается тенденция к его укреплению», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил достаточный уровень ликвидности банковской системы Украины в последние 3-4 недели, которая в среднем за день составляла 20-21,5 млрд. грн.

Кроме того, Нацбанк Украины путем размещения своих сертификатов на 1,8 млрд. грн. абсорбировал избыточную ликвидность.

Президент указал на стабилизацию ситуации с платежной дисциплиной банковской системы. По его словам, за последнее время нет прироста неплатежей.

Также В.ЮЩЕНКО отметил позитивную тенденцию в увеличении депозитов населения. Так, по его информации, если в марте текущего года отток вкладов населения составил 4,9 млрд. грн., то в апреле прирост составил 1,2 млрд. грн., в мае – 1 млрд. грн., и за 15 дней июня – 2,2 млрд. грн., что в целом составляет 4,4 млрд. грн.

В то же время Президент обратил внимание на недостаточный уровень кредитных вложений в банковскую систему страны, а также подверг критике медленную реализацию программы рекапитализации коммерческих банков при участии государства.