В Украине продолжает дорожать валюта

В среду, 10 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,32/28,35 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 7 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,82/33,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4975/0,4984 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,3250 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 190 сделок на сумму 86,42 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,24/28,28 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,66/33,70 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4875/0,4888 грн/рубль.