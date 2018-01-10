В Житомире распределили субвенцию из государственного бюджета

Сегодня на внеочередном заседании исполкома Житомирского городского совета распределили субвенцию из государственного бюджета.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета.

«10 января, во время внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета, было принято решение о распределении субвенций и дотаций на сумму 224, 5 млн грн. Указанная сумма состоит из субвенций и дотаций, которые доведены городу в соответствии с решением областного совета от 21 декабря 2018 года «Об областном бюджете на 2018 год»», - сказано в сообщении.

О том, куда пойдут выделенные средства, рассказала в.о. директора департамента бюджета и финансов городского совета Дина Прохорчук. Так, субвенции предусмотрены целевые средства для лечения больных сахарным и несахарным диабетом в сумме 8,3 млн, расходы на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний в размере 7, 9 млн грн, прочее.

«Впервые мы получили субвенцию на сумму 501, 8 тыс. грн на обслуживание лиц, которые пострадали вследствие чернобыльской катастрофы. Кроме того, одной из сумм субвенции на возмещение выплат семьям с детьми и других льгот и компенсаций предоставление государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию - 9, 7 млн грн», - отметила, в частности, Прохорчук.