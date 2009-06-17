Порошенко: снижение учетной ставки НБУ повысит конкурентоспособность

Председатель Совета Национального банка Украины ПЕТР ПОРОШЕНКО считает, что снижение учетной ставки Национального банка Украины даст возможность сделать украинскую продукцию более конкурентоспособной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время визита в Винницу.

«Поскольку реальный сектор должен работать на реальную экономику, Национальный банк сделал все возможное, чтобы восстановить доверие и за счет снижения учетной ставки сделать национальную продукцию более конкурентоспособной», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом он отметил, что, кроме снижения учетной ставки на 1%, должна снизиться на 3-4% и ставка рефинансирования, по которой будут выдаваться кредиты.

«Это даст возможность не перегружать реальный сектор экономики, чтобы он смог выплачивать проценты по кредитам. Потому что 20-30%, а иногда и 40% годовых, которые предлагаются банками, можно заработать сейчас на наркотиках, проституции или на торговле оружием", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 15 июня т.г. снизил учетную ставку с 12% до 11%.

Справка УНИАН. В сентябре 2004 года размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре – до 8%, в ноябре – до 9%. В августе 2005 года размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. – снижен до 8,5%, в мае 2007 г. – снижен до 8%.

С 1 января 2008 года Нацбанк повысил учетную ставку с 8% до 10%, а с 30 апреля – до 12% годовых.