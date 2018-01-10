Аграрии в этом году заплатят 100% единого налога в местные бюджеты – Зубко

Местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощённой системы налогообложения, против 86% в 2017 году. Об этом на своей странице в сети Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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По его словам, к источникам доходов местных бюджетов добавлены поступления от утверждения лицензионных условий по выпуску и проведению лотерей, 5% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата.

Он отметил, что всего в госбюджете предусмотрено 284 миллиардов гривень субвенций местным бюджетам. В частности, выделено 61,7 миллиарда гривень образовательной субвенции (на 22% больше плана на 2017 год), 57,4 миллиарда гривень медицинской субвенции (на 5% больше плана на 2017 год), 73,7 миллиарда гривень на льготы и жилищные субсидии, 59,9 миллиарда гривень на помощь семьям с детьми.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 31%, до 192 миллиардов гривень. Доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.