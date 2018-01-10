В НБУ рассказали, сколько раз за год предоставляли правоохранителям доступ к банковской тайне

Национальный банк Украины за 2017 год 152 раза предоставлял правоохранителям доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.

Читайте такжеВ Украине с января вводят новые правила раскрытия банковской тайны

Как сообщается на сайте НБУ, наиболее активно регулятор сотрудничал с Генпрокуратурой и Национальной полицией.

В декабре регулятор предоставил доступ правоохранителям 22 раза: 7 раз по запросу Генеральной прокуратуры, 6 раз – Национальной полиции, 6 раз – Национальному антикоррупционному бюро, 2 раза – Службе безопасности Украины, 1 раз - Государственной фискальной службе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в марте 2015 года утвердила изменения в законодательство о введении уголовной ответственности руководителей и собственников банков за доведение финучреждения до банкротства в случае причинения крупного материального ущерба государству или кредиторам.