ВР должна принять за основу проект закона о налоге с вкладов физлиц

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении изменений в Закон "О налоге с доходов физических лиц" (относительно продолжения неналогообложения банковских вкладов физических лиц).

Об этом говорится в сообщении Информационного управления аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроектом (регистр. №4366) предлагается с 1 января 2010 года до 1 января 2013 года продолжить действие нормы статьи 22 Закона "О налоге с доходов физических лиц", согласно которой в общий месячный облагаемый налогом доход плательщика налога не включаются доходы в виде процентов на текущий или депозитный банковский счет (в том числе карточный счет), вклад в небанковские финансовые учреждения или проценты (дисконтные доходы) на депозитный (сберегательный) сертификат.

На заседании Комитета отмечалось, если с 1 января 2010 года отмеченные доходы физических лиц начнут облагаться налогом, то отток депозитов может приобрести угрожающий характер, что может создать существенные риски для финансов и экономики государства и привести к непредсказуемым социальным последствиям. Отмечалось, что задачей законопроекта является также создание условий для привлечения новых вкладчиков в финансовые учреждения и предотвращение последующего падения жизненного уровня граждан.