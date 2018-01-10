Рейтинг мировых миллиардеров: Ахметов поднялся почти на 50 позиций
14:39, 10 января 2018Финансы
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Ринат Ахметов - единственный украинец в топ-500 миллиардеров мира.
Нынешнее финансовое состояние Ахметова оценили в $4,98 миллиарда / фото УНИАН
Украинский олигарх Ринат Ахметов поднялся с 439 на 393 место в рейтинге топ-500 миллиардеров мира.
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Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Так, состояние олигарха увеличилось на 1,4% - с 4,38 миллиарда до 4,98 миллиарда долларов.
Отметим, что Ахметов - единственный украинец в топ-500 миллиардеров мира. Он является самым богатым человеком Украины.
Как сообщал УНИАН, в рейтинге самых богатых долларовых миллиардеров мира по версии влиятельного американского журнала Forbes попали шестеро украинцев.
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