Украина готова к диалогу с ЕС о дополнительных торговых преференциях

Украина готова в ближайшем будущем начать диалог с Европейским Союзом о предоставлении дополнительных торговых преференций для украинских производителей. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли Украины в Facebook.

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"Уже в ближайшем будущем мы готовы вести диалог с европейскими партнерами для получения дополнительных преференций для украинских производителей", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что экспорт товаров и услуг в ЕС в январе-сентябре 2017 года вырос на 25,9%, составив 14,4 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году получила дополнительные торговые преференции от ЕС, включая нулевые квоты для меда, кукурузы, зерновых и обработанных томатов. Кроме того, преференции полностью либерализировали импорт украинской обуви, медных и алюминиевых изделий, электронной аппаратуры.