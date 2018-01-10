В НБУ отреагировали на обвинения в содействии выводу средств Януковичем

Национальный банк не согласен с обвинениями в адрес своего руководства в содействии выводу за пределы страны 1,5 миллиарда долларов в пользу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Читайте такжеКомпания Гонтаревой помогла Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда - СМИ

Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ в ответ на публикации в СМИ о том, что принадлежавшая Валерии Гонтаревой до ее назначения главой НБУ компания Investment Capital Ukraine помогала Януковичу вывести из страны 1,5 миллиарда долларов в период с 2012 по 2014 год, выступая посредником по покупке облигаций в долларах от имени восьми кипрских компаний.

Как пояснили в НБУ, государственный "Ощадбанк" привлек компанию ICU как лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление денежных средств и проведение финансового мониторинга этих компаний.

"Все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства", - отмечается в комментарии.

В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать "преступной власти", после чего регулятор инициировал арест этих счетов.

"Моя практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами. Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности", - цитирует пресс-служба Гонтареву.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы НБУ, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются.

Несмотря на многократные заявления представителей президентской фракции в парламенте о предстоящем рассмотрении этого вопроса, кандидат на пост главы НБУ не представлен до сих пор.