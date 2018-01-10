Крупные налогоплательщики в 2017 году увеличили платежи в бюджет почти на 14%

Крупные налогоплательщики Украины за 2017 год перечислили в государственный бюджет 250,3 миллиарда гривень налогов и сборов, что на 13,7%, или 30,3 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Офис крупных налогоплательщиков.

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Согласно сообщению, доля налоговых платежей крупного бизнеса составила 57% общего сбора платежей в госбюджет.

В разрезе основных налогов в госбюджет поступило налога на добавленную стоимость - 111 миллиардов гривень, акцизного налога - 62 миллиарда гривень, налога на прибыль – 44,4 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в 2017 году получил 792,9 миллиарда гривень доходов, что на 2,7% больше годовой бюджетной росписи.