Валюта дорожает: гривня опустилась на межбанке и в курсах НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2832,8813 (10 января – 2820,3244)

100 EUR – 3397,1913 (10 января – 3365,2111)

10 RUR – 4,9810 (10 января – 4,9439)

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Как сообщал УНИАН, 10 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,34/28,36 гривни/доллар. По сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 8 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,96/33,98 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4875/0,4888 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,3288 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 448 сделок на сумму 251,58 миллиона долларов.