Доллар опускается по отношению к иене

Курс американского доллара находится в районе уровня двухнедельного минимума по отношению к японской иене на фоне пессимистичных ожиданий макроэкономических новостей из США, сообщает k2kapital..

Евро в свою очередь демонстрирует рост вторую сессию подряд по отношению к британскому фунту стерлингов вследствие надежд на то, что ЕЦБ примет решение воздержаться от сокращения затрат по займам.

Иена укреплялась по отношению к 14 из 16 наиболее активных валют после того, как опубликованный доклад правительства Японии показал, что инвесторы больше покупают зарубежные активы, чем продают уже шестую неделю подряд.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 133,79 иены, а не 133,50 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 95,8 иены за доллар против 95,75 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3951 за евро против $1,3942 в предыдущую торговую сессию.