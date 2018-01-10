Главой национализированного "Приватбанка" избрали чеха

Наблюдательный совет «ПриватБанка» назначил чешского банкира Петра Крумханзла на должность председателя правления и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Как сообщили в пресс-службе банка, соответствующее решение наблюдательный совет принял в среду, 10 января.

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«В процессе оценки кандидатов на должности в правлении «ПриватБанка» мы, прежде всего, руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт операционного управления и внедрение инструментов контроля», - отметил председатель наблюдательного совета Энгин Акчакоча.

«Петр отвечает всем этим основным требованиям, и он уже доказал на практике свою способность эффективно реорганизовать слабые стороны банков. Сосредоточенность на трансформациях с целью совершенствования операционной эффективности является его неоспоримым преимуществом», - добавил он.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны по предложению НБУ.

В декабре 2016 года - сразу после перехода финучреждения в государственную собственность - правление «ПриватБанка» возглавил Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка.

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Через полгода - 20 июля 2017 года - наблюдательный совет банка принял заявление Шлапака об увольнении по собственному желанию и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Галину Пахачук.

В июле наблюдательный совет «ПриватБанка» привлек компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления, а в августе получил список из 13 кандидатов на этот пост.

Петр Крумханзл родился в чешском городе Градец-Кралове. В последнее время он работал в Китае главным операционным директором, директором по информационным технологиям в Home Credit China.