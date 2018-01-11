Российский олигарх Дерипаска подал иск против Манафорта из-за 19 миллионов инвестиций в Украине

Российский миллиардер Олег Дерипаска 10 января через компанию Surf Horizon Ltd подал иск в суд в Нью-Йорке против бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа и экс-консультанта Януковича Пола Манафорта.

В иске, в частности, Дерипаска утверждает, что он инвестировал 18,9 миллионов долларов в украинскую компанию, которая предоставляла услуги кабельного телевидения, пишет Bloomberg.

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Но, утверждается в иске, Манафорт и его экс-помощник Рик Гейтс пользовались этими инвестициями как "своими собственными копилками", "перемещая деньги туда и обратно", хотя причин для того не было.

Обвинения Дерипаски частично касаются другого судебного дела против Манафорта, в котором его обвиняют в отмывании денег.

Представители Манафорта и Гейтса пока не комментировали обвинения, выдвинутые в судебном иске.

Как пишет Би-Би-Си, указанные средства, согласно материалам дела, Дерипаска инвестировал в Black Sea Cable в 2008 году - по совету Манафорта.

По словам представителей Дерипаски, за свои услуги Манафорт и Гейтс получили 7,35 млн долларов.

Представители Surf Horizon Limited также указали, что конечная стоимость сделки составила 17,8 млн долларов - разница между заявленной и реальной суммами была разделена между двумя компаниями, принадлежащими Гейтсу и Манафорту, на что, согласно заявлению Surf Horizon Limited, компания никогда не давала своего согласия.

Таким образом, в карманах американских политтехнологов осели дополнительно еще 900 тысяч долларов.

Согласно судебным материалам, начиная с 2010 года, Surf Horizon Limited неоднократно запрашивала новую информацию об инвестиции в Black Sea Cable.

По словам представителей Дерипаски, Гейтс неоднократно заверял их, что работает над продажей украинской кабельной компании, в то время как партнеры уже давно утратили свою долю в Black Sea Cable.

Surf Horizon Limited заявила о желании получить 1,1 млн долларов в качестве компенсации за жульничество, еще 1,75 млн - за стоимость юридических услуг в раскрытии мошеннической схемы и 25 млн - в качестве компенсации убытков, полученных в результате действий Манафорта и Гейтса.

Как известно, ФБР изучает крупные денежные переводы от оффшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить отмывал он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти черезчисленні связи Манафорта с русскими и его работу с Януковичем.

В середине декабря судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта относительно освобождения из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. Он может оставлять свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида) и будет носить электронный браслет.