"Их ждет плохой конец": Уоррен Баффетт спрогнозировал будущее криптовалют

Один из богатейших людей в мире, американский инвестор Уоррен Баффетт считает, что повальное увлечение биткоинами и другой криптовалютой закончится плохо.

Такими прогнозами инвестор поделился в среду в интервью телеканалу CNBC, передает РБК.

"По поводу криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец", - сказал Баффетт. "Когда или как это произойдет, я не знаю", - добавил он.

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"Если б я мог купить пятилетний пут-опцион​ по каждой из криптовалют, я бы с радостью это сделал, но я никогда бы не вложил ни цента в короткие позиции по ним", - сказал Баффетт.

Говоря конкретно о фьючерсах на биткоин, которыми в декабре начали торговать чикагские биржевые операторы CME Group и Cboe Global Markets, Баффетт сказал, что не собирается их покупать. "У нас их нет, мы не шортим и никогда не откроем позиции по ним", - уточнил инвестор.

Напомним, ранее главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон выразил сожаление, что несколько месяцев назад назвал биткоин мошенничеством.

При этом глава JPMorgan отметил, что по-прежнему совершенно не заинтересован в криптовалюте.